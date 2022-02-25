В Башкирии число субъектов МСП в 2021 году превысило показатели допандемийного периода

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Башкирии в 2021 году составил 3,9% по сравнению с 2020 годом, благодаря чему регион поднялся на третье место в Приволжском федеральном округе. Показатели допандемийного 2019 года превышены на 0,2%, сообщил председатель Госкомитета республики по предпринимательству Нияз Фазылов в пятницу на итоговой коллегии.

"В Республике Башкортостан порядка 127 тыс. субъектов МСП, на которых работают более четверти занятого населения. Благодаря государственной поддержке субъектов МСП в республике удалось сохранить позиции допандемийного периода относительно общероссийской тенденции сокращения сектора предпринимательства. В 2021 году рост количества субъектов МСП к 2019 году составил 100,2%", - сообщил Фазылов.

Рост в 2021 году по отношению к 2020 году составил 3,9%, благодаря чему республика поднялась в рейтинге на третье место в ПФО и 11 в стране. 96% субъектов предпринимательства приходится на микропредприятия, их численность выросла за год. Количество средних и малых предприятий снизилось, что соответствует федеральным трендам, добавил Фазылов.

Количество вновь созданных субъектов МСП составило 26,2 тыс. единиц, это выше среднероссийского показателя в 2,2 раза. Поступления от малого и среднего бизнеса по налогам в консолидированный бюджет республики выросли на 25% и составили 12,3 млрд рублей.