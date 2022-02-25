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ЦБ считает целесообразным обсудить перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту банков

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России считает, что кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту, следует из сообщения регулятора.

"Обращаем внимание, что в текущей ситуации повышенной волатильности и реализации мер по сохранению финансовой устойчивости кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)", - отмечается в сообщении.

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