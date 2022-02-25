В Алтайском крае расходы на обеспечение жильем детей-сирот увеличат вдвое в 2022 году

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания внесли изменения в закон о бюджете на 2022 год, согласно которым расходы на обеспечение жильем детей-сирот в регионе вырастут вдвое. На эти цели направят более 1,2 млрд рублей, сообщил на заседании регпарламента в пятницу зампредседателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

"В действующей редакции бюджета предусмотрено на все направления - и жилье, и сертификаты для сирот, - 633 млн рублей. С учетом востребованности механизма предоставления сертификатов мы предполагаем увеличение еще на 600 млн рублей. Общий объем средств из всех источников составит 1,233 млрд рублей", - сказал Ситников.

Депутаты большинством голосов приняли соответствующие поправки в бюджет.

В Алтайском крае складывается сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот: в очереди стоят 6,2 тыс. человек старше 18 лет, еще 1,7 тыс. человек в течение трех лет попадут в эту очередь. Примерно у 700 жителей ежегодно появляется право на получение жилья. Для того, чтобы снять очередь в течение 10 лет, нужно ежегодно покупать 1,3 тыс., при этом край не приобретает более 440 ежегодно. Частично ускорить решение этой проблемы в Алтайском крае намерены с помощью механизма жилищных сертификатов, которые можно приобрести на средства краевого бюджета с 2021 года.