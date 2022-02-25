ЦБ распустит буфер капитала по требованиям банков к юрлицам в валюте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России в условиях повышенной волатильности на валютном рынке принял решение распустить с 28 февраля 2022 г. накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам. На 1 февраля его объем составлял 158 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики в условиях повышенной волатильности на валютном рынке Банк России с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по требованиям банков в иностранной валюте к юридическим лицам (158 млрд рублей на 1 февраля 2022 года)", - подчеркнули в ЦБ.

По вновь возникшим требованиям банков к юридическим лицам в иностранной валюте надбавки к коэффициентам риска также отменяются. Действовать эта мера будет бессрочно.