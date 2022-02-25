{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Узбекистан настроены развивать стратегическое партнерство в экономике

Пресс-служба Кремля отметила, что "затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили в ходе телефонного разговора намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшейся беседы.

"Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги
УзбекистанРоссия
Минпромторг не фиксирует эскалации цен у других сетей по продаже электроники, кроме DNS
Читать полностью