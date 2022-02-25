Россия и Узбекистан настроены развивать стратегическое партнерство в экономике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили в ходе телефонного разговора намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшейся беседы.

"Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекистанского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении пресс-службы.