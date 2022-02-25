Шохин: замена российских поставщиков для зарубежных компаний потребует двух-трех лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Зарубежным компаниям потребуется два-три года для поиска новых подрядчиков взамен российских предприятий, оказавшихся под санкциями. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин в кулуарах годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

"Переориентироваться на новых поставщиков быстро невозможно. Даже если захотеть очень сильно, надо найти этого поставщика, надо сертифицировать его продукцию и так далее. Это два-три года надо примерно. Глядишь, за это время что-то и изменится в отношениях, в геополитике, в отношениях между нашими странами", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. В четверг Минфин США объявил об ограничениях в адрес российских компаний и банков.