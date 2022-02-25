"Лукойл" приостановил работы на "Западной Курне - 2"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" приостановил работы на нефтяном месторождении "Западная Курна - 2" в Ираке из-за технического обслуживания. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Деятельность на проекте приостановлена в связи с проведением планового технического обслуживания на объектах месторождения", - сказали в "Лукойл". При этом сроки проведения работ в компании не назвали.

Ранее агентство "Рейтер" (Reuters) сообщило, что "Лукойл" приостановит работы на месторождении с 25 февраля до 2 марта на техническое обслуживание, которое будет включать работы на новых скважинах и подключение новых трубопроводов. При этом источник агентства отмечал, что работы могут продлиться до 10 марта.

В "Лукойле" дату завершения технического обслуживания не уточнили.

"Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей.

Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки. Срок действия контракта составляет 25 лет.