Почта Литвы прекращает подписку на российские издания и их доставку в республику

ВИЛЬНЮС, 25 февраля. /ТАСС/. Государственное предприятие "Летувос паштас" ("Почта Литвы") прекращает принимать подписку на российские издания и не будет доставлять их в страну, такая же мера принята в отношении изданий Белоруссии. Об этом в пятницу заявила журналистам руководитель департамента обслуживания клиентов Дейманте Жебраускайте.

"Прекращение распространения изданий России и Белоруссии является знаком поддержки Украины", - сказала она.

В Литве идет тотальная кампания запрета всего российского. Фракция Партии свободы Литвы в Сейме (парламенте) страны в четверг обратилась к Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, с требованием отключить от национального эфира все российские и белорусские телеканалы.

Крупный оператор кабельного телевидения Telia заявил, что не намерен продлевать контракт на трансляцию целого ряда российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. С 30 апреля клиенты Telia лишатся возможности смотреть 25 российских каналов.