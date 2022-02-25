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"Яндекс Инвестиции" сообщил об изменениях в работе из-за внесения ВТБ в санкционный список

В сообщении компании уточняется, что невозможно покупать иностранные бумаги и валюту, но можно их продавать
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Россия
Австрия закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Мера вступит в силу с 17:00 мск
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