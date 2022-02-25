Росатом сообщил о завершении одного из этапов строительства АЭС в Бангладэш

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Завершен один из важнейших этапов строительства энергоблока №1 АЭС "Руппур" - сварка главного циркуляционного трубопровода. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

"24 февраля на площадке сооружения АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") в реакторном отделении первого энергоблока завершен один из важнейших этапов строительства - сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ)", - говорится в сообщении.

Главные циркуляционные трубопроводы предназначены для соединения основного оборудования 1-го контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель - вода с температурой 320 С и давлением до 17,6 МПа. К сварным соединениям главного циркуляционного трубопровода (28 стыков) предъявляются особо жесткие требования, так как от качества выполненной работы зависит безопасность и эффективность работы энергоблока, подчеркнули в госкорпорации.

По словам директора проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексея Дерия, сварке ГЦТ всегда уделяется особое внимание, так как от даты завершения этого процесса строится весь график гидроиспытаний реакторной установки энергоблока.

При реализации проекта был учтен опыт, полученный российскими специалистами на энергоблоках Калининской, Ростовской, Нововоронежской АЭС-2 и Белорусской АЭС - всего более 70 предложений по улучшению. В итоге сварка, термообработка и неразрушающий контроль ГЦТ были выполнены в рекордные сроки - за 72 дня, отмечается в сообщении. Сейчас ведутся работы по наплавке аустенитной нержавеющей стали на внутренние сварные швы, которая станет защитой трубопровода от агрессивной среды.

АЭС "Руппур"

Церемония монтажа корпуса реактора первой в Бангладеш АЭС "Руппур" состоялась 10 октября 2021 г. Станция расположена на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. АЭС проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.