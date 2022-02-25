ВГТРК заявил, что зрители запрещенных в странах НАТО и ЕС телеканалов смогут смотреть их

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прекращение вещания российских телеканалов в трех странах НАТО и ЕС - Латвии, Польше и Эстонии - не станет препятствием для их зрителей. Несмотря на запрет, они смогут их смотреть, сообщили в пресс-службе ВГТРК в пятницу.

"Мировое информационное поле сегодня устроено так, что подобные запреты больше не являются непроницаемым барьером. Есть интернет, есть спутниковые тарелки, есть люди, как правило, лидеры общественного мнения в своих социумах, которые хотят быть полноценно информированы. Правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что СМИ перечисленных стран "нечего противопоставить безусловным фактам, приводимым их российскими коллегами". "Единственный способ защитить свою ложь для политиков этих стран - поставить барьер на пути правды из России к их аудиториям", - заявили представители ВГТРК.

За последние сутки в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов, включая телеканалы "РТР-Планета" и "Россия-24".