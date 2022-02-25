В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах компаниям, использующих российское ПО

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС /. Группа сенаторов и депутатов от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление налоговых льгот компаниям, использующим российское программное обеспечение (ПО) и электронику. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предусматривается право организаций - налогоплательщиков налога на прибыль, применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении следующих объектов: нематериальных активов, являющихся исключительными правами на программы для электронных вычислительных машин ЭВМ) и базы данных, включенных в единый реестр российских программ, а также амортизируемых основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Предполагается, что налогоплательщики самостоятельно, исходя из своих экономических потребностей, будут определять конкретный коэффициент, который будет применяться при расчете сумм амортизации.

В результате применения специального коэффициента налогоплательщики - обладатели исключительных прав на российское ПО и налогоплательщики - собственники российской радиоэлектронной продукции смогут увеличивать суммы начисленной амортизации, которые затем включаются в расходы налогоплательщика, связанные с производством и (или) реализацией. Ускорение амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское ПО позволит не только снижать налоговую базу по налогу на прибыль организаций, но и стимулировать производство и приобретение такой продукции.

Также законопроект предусматривает, что в случае если налогоплательщик самостоятельно определяет срок полезного использования российского ПО, то в отношении такого программного обеспечения к основной норме амортизации специальный коэффициент не применяется. Данная норма позволяет налогоплательщику выбирать между двумя механизмами, позволяющими снизить налоговую базу по налогу на прибыль организаций - определением срока полезного использования нематериального актива, который не может быть менее двух лет, или использованием повышенного специального коэффициента к основной норме амортизации.

"Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который был прямым запросом наших айтишников и который поможет увеличить спрос на отечественные цифровые решения, снизить налоговую нагрузку для компаний, использующих российские ИТ-продукты. Я абсолютно уверен, что самые талантливые ИТ-специалисты сегодня работают в России, поэтому важно создавать для них лучшие условия для жизни и работы. Именно для этого совместно с правительством мы продолжаем реализацию второго пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли и подготовку третьего. Уверен, благодаря такой скоординированной работе с отраслевым сообществом любые санкции на импорт иностранных технологий станут не угрозой, а стимулом для нашей экономики и промышленности", - отметил один из авторов документа, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Авторы законопроекта указывают, что налогоплательщики смогут самостоятельно определять коэффициент, который будет применяться при расчете амортизации. Ускорение амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское программное обеспечение позволит не только снижать налоговую базу по налогу на прибыль организаций, но и стимулировать производство и приобретение такой продукции.