Молдавия ввела запрет на экспорт пшеницы и сахара из-за дефицита запасов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии ввели запрет на экспорт пшеницы и сахара из-за дефицита запасов. Об этом сообщила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица в ходе брифинга по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Другое решение качается запрета на экспорт пшеницы и сахара на весь период ЧП начиная с 1 марта. <…> Анализ показал, что мы подошли к лимитам продовольственной безопасности", - объяснила глава правительства. Кроме того, власти приняли решение ограничить торговую надбавку на мясо, яйца, молоко и хлебобулочные изделия, отметила она.

Накануне парламент Молдавии в связи с кризисом на Украине ввел режим ЧП сроком на 60 дней. В этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить особые режимы пересечения границы, передвижения по стране и использования воздушного пространства. Также решением комиссии могут запрещаться массовые мероприятия, высылаться из страны лица, представляющие угрозу общественному порядку, координироваться работа СМИ и приниматься другие чрезвычайные меры.