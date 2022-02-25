В Туве в 2024 году планируют построить не менее двух мусорных заводов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Не менее двух предприятий по обращению с отходами общей стоимостью до 2 млрд рублей планируется запустить в работу в Туве к 2024 году. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора.

"Государственно-частное партнерство выступает как удобный инструмент инвестиций в отрасль обращения с отходами. С руководством Тывы подписали план инвестиционного проекта, в рамках которого будут созданы объекты обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью до 130 тыс. тонн в год, включающие в себя комплексы по утилизации, компостированию и сортировке отходов. Объем инвестиций в объекты пока оцениваем до 1,5-2 млрд рублей. Планируется, что строительство будет завершено в 2024 году. Ожидаем, что инвестиционный проект будет реализовываться на основе концессионного соглашения", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Подписанная дорожная карта подразумевает согласование основных параметров федеральной схемы обращения с ТКО и внесение изменений в территориальную схему региона, оформление земельных участков. Кроме того, план мероприятий включает в себя разработку проектной документации на строительство, получение заключения государственной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2024 года.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.