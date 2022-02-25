СПБ биржа запрещает подачу заявок на ценные бумаги эмитентов с листингом на LSE

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. СПБ биржа с 17:00 мск запрещает подачу заявок на ценные бумаги эмитентов с листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения торговой площадки.

"С 17:00 по московскому времени устанавливается запрет на подачу заявок и заключение договоров на основании указанных заявок, предметом которых являются ценные бумаги эмитентов с листингом на LSE", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется как на режим основных торгов, так и на режим RFQ, переговорных сделок, "адресного репо с Центральным контрагентом" и "безадресного репо с Центральным контрагентом".

Торги ценными бумагами компаний с листингом на LSE будут запущены в 18:00 мск.