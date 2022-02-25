Центробанк ДНР отменил суточный лимит выдачи наличных

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный республиканский банк (ЦРБ) Донецкой Народной Республики (ДНР) отменил суточный лимит выдачи наличных денежных средств в банкоматах, принятый 19 февраля. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте ЦРБ ДНР.

"Сегодня, 25 февраля 2022 года, правлением Центрального республиканского банка принято решение об отмене ранее установленного суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все банкоматы республики обеспечиваются в штатном режиме. Безналичные расчеты банковскими картами в торговой сети также продолжают функционировать в полном объеме.

ЦРБ ДНР 19 февраля установил суточный лимит выдачи наличных. Как сообщал банк, это было сделано "в целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период действия особого функционирования".

Ситуация в Донбассе обострилась 17 января. В Донбассе, как сообщали в ДНР и ЛНР, начались самые интенсивные за последние месяцы обстрелы со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.