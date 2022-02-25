Премьер Польши предложил ввести санкции в отношении импорта российского угля в ЕС

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил лидерам Европейского союза включить импорт российского угля в ЕС в пакет санкций против России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Во время вчерашнего заседания Совета ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил ввести санкции в отношении импорта российского угля", - приводит слова Мюллера агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.