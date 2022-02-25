Цена газа в Европе опустилась ниже $1 100 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу опустилась ниже $1 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня - более 31%.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1 071,7 за 1 тыс. куб. м, или €92,455 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее "Газпром" заявил о штатной подаче газа для транзита в Европу через Украину. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 23,6% по сравнению с показателем днем ранее, до 103,8 млн куб. м в сутки.

Позднее "Газпром" на аукционе в пятницу, 25 февраля, забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на сегодня и утро субботы. Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе в пике росла на 61,5% и поднималась выше $1 650 впервые с 23 декабря 2021 года.