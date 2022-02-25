Evraz увеличил запасы запчастей для оборудования на складах в связи с текущей ситуацией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz увеличила количество запасных частей для оборудования на своих складах в связи с текущей геополитической ситуацией. Об этом в ходе телеконференции с аналитиками сообщил президент Evraz Алексей Иванов.

"Мы научились работать в условиях ограничений еще с 2015 года, - отметил Иванов. - <...> Наша работа продолжается в обычном режиме, предприняты шаги по увеличению количества запасных частей на складах".

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Роман Абрамович владеет 28,64% голосующих акций Evraz, Александр Абрамов - 19,32%, Александр Фролов - 9,65%. Геннадию Козловому принадлежат 5,74% голосующих акций компании, Максим Воробьев является держателем 3,01% голосующих акций.