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В Свердловской области уничтожили более тонны продукции, в которой выявлен геном АЧС

Первую вспышку инфекционного заболевания в регионе зафиксировали в сентябре 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Более тонны продукции, в которой был выявлен геном африканской чумы свиней (АЧС), уничтожили в Свердловской области в 2021 году. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

"Так, например, у нас получилось в случае поступления на территорию Свердловской области продукции производства общества с ограниченной ответственностью "Гран-мэр", это Белгородская область, при исследовании которой был выявлен геном вируса африканской чумы свиней. В короткие сроки с помощью системы "Меркурий" были выявлены остатки продукции на территории Свердловской области и оформлено предписание хозяйствующим субъектам о запрете реализации опасной продукции. Всего уничтожено у нас ее было 1 тонна 32 кг", - сказала Косарева, подводя итоги работы отдела Россельхознадзора за 2021 год.

Первая вспышка АЧС в Свердловской области зафиксирована в сентябре 2021 года в селе Калиновское Камышловского района. С 5 октября на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа введен режим ЧС, в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле - с 15 октября. По предварительным данным, причиной возникновения в регионе африканской чумы свиней являются пищевые отходы. 19 января опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о снятии режима ЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.

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