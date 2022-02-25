ВТБ принял решение воздержаться от кредитования юридических лиц в валюте

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВТБ принял решение воздержаться от кредитования юридических лиц в иностранной валюте, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы воздерживаемся сейчас от любого кредитования в валюте. В рублях наш основной приоритет сейчас - выдача кредитов по плавающей ставке. Естественно, с учетом кредитного риска", - сообщил Пьянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ, в отношении которого накануне были объявлены санкции, работает в штатном режиме.

ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах. Кроме того, снять наличные можно в любом банкомате ВТБ на территории России. Также санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе номинированных в долларах США и евро, заверили в кредитной организации.

"Вчера у нас по сравнению с 22 февраля наблюдался очень активный спрос со стороны клиентов-физлиц по расходным операциям в кассах и в устройствах самообслуживания. У нас вырос спрос на наличные рубли, доллары и евро. Это, естественно, требует оперативной перезагрузки банкоматов и оперативного пополнения касс. Мы не вводим и не собираемся вводить никакие ограничения по снятию валюты в банкоматах или в кассах, то есть принимаем заявки на следующий день и все их исполняем. Проблем с ликвидностью мы не испытываем", - сказал он.

Завершение операций

Объявленные США санкции в отношении российского ВТБ позволяют банку и контрагентам в Америке завершить все операции постепенно, сообщил Пьянов.

"У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами, после того, как 24 февраля США ввели полные блокирующие ограничения против банка: теперь он находится в специальном черном списке SDN. При этом ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно", - сказал банкир.

Пьянов уточнил, что в настоящее время юристы банка изучают полученные генеральные лицензии на завершение операций с резидентами США. Одна из них позволяет отклонять резидентам США операции с ВТБ, которые не разрешены.

"Это очень необычная лицензия. Наши юристы и консультанты пока дискутируют о ее трактовке. Но мы пока считаем, что она позволяет резидентам США без юридических последствий отказаться от любых операций с нами. То есть это немного ограничивает наше право желанием наших контрагентов завершать и прекращать текущие операции с таким же сроком 26 марта 2022 года", - пояснил Пьянов.

Вместе с тем ВТБ пока не располагает текстом европейских санкций. "Они должны появиться сегодня", - считает он.

О санкциях

24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.