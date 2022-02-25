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Санкции в отношении России

Глава Минфина Франции: ЕС подготовит новые санкции против фининститутов России

Брюно Ле Мэр отметил, что "эти санкции будут иметь серьезные последствия для российской экономики, для системы власти"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. ЕС принял решение подготовить новые санкции против финансовых институтов России. Об этом заявил в пятницу глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр перед заседанием Еврогруппы в Париже.

"Вчера были приняты массивные санкции против России. Мы ударим по всем интересам этой страны. Время этого требует", - сказал Ле Мэр, добавив, что "эти санкции будут иметь серьезные последствия для российской экономики, для системы власти". "Сегодня утром мы приняли решение подготовить новые санкции, еще более жесткие, против финансовых институтов России", - отметил он.

Теги
РоссияФранцияСанкции в отношении РоссииЛе Мэр, Брюно
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