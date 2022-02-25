МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вероятность выплаты дивидендов ВТБ за 2021 год сохраняется, несмотря на введение санкций, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Нет, нельзя (говорить о том, что вопрос невыплаты дивидендов будет обсуждаться - прим. ТАСС ). То есть мы по-прежнему говорим, что мы пока не коммуницируем по предложению менеджмента по дивидендам, мы откладываем этот вопрос до апреля. Но ничего меняющего эту позицию за последние дни не произошло, несмотря на негативное для группы ВТБ событие - [попадание в] SDN (санкционный список - прим. ТАСС). Продолжает сохраняться вероятность ненулевых дивидендов, но мы будем анализировать все возможности до апреля", - отметил Пьянов.

ЦБ сегодня опубликовал очередной пакет мер по поддержке финансового рынка, где отметил, что кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.

Регулятор подчеркнул, что это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость).