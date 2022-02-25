Промпроизводство в России в январе выросло на 8,6%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе 2022 года вырос на 8,6% по сравнению с январем 2021 года, следует из данных Росстата.

При этом в январе по сравнению с декабрем промпроизводство снизилось на 20%.

Добыча полезных ископаемых в январе выросла на 9,1% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях - на 10,1%. Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в январе выросли на 2%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 0,4%.

По данным статистики, в январе в годовом выражении добыча угля выросла на 2,7%, добыча металлических руд - на 2,2%, добыча нефти и природного газа - на 7,4%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 6,8%, производство мебели - на 3,3%. Добыча прочих полезных ископаемых выросла на 7,5%. Производство табачных изделий сократилось на 5,1%.

Выпуск автомобилей

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе 2022 года увеличился на 1,7%, до 95,1 тыс. шт., следует из данных Росстата. При этом по сравнению с декабрем 2021 года выпуск легковых машин в РФ снизился на 24,7%.

Выпуск грузовых автомобилей в РФ в январе увеличился на 54,4%, до 8,6 тыс. шт. По сравнению с декабрем 2021 года производство грузовиков упало на 57,9%.

Производство автобусов массой более 5 тонн по итогам января выросло на 41,3% в годовом выражении, до 568 шт., а по сравнению с декабрем 2021 года снизилось на 67,1%. Также в отчетном месяце было выпущено 558 тыс. автобусов массой менее 5 тонн, что на 41,6% выше, чем в январе прошлого года (-79,2% к декабрю 2021 года).