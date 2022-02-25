Подпавший под санкции белорусский Сбер Банк работает в обычном режиме

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Белорусский Сбер Банк, попавший под новые западные санкции, работает в обычном режиме. Об этом в пятницу сообщается на сайте банка.

"Сбер Банк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объеме", - отмечается в сообщении. При этом подчеркивается, что банк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. "Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", - сказано в сообщении. В настоящее время операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении "СберБанк онлайн" и других каналах обслуживания. Также, оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме, обмен валюты проводится без ограничений.

Подчеркивается, что ОАО "Сбер Банк" обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.

Ранее сообщалось, что в связи с проводимой РФ военной операцией по демилитаризации Украины запад объявили о санкциях несколько крупнейших банков. В частности, ограничения затронули российский Сбербанк, который по требованию США до 26 марта должен закрыть корреспондентские счета и начать отклонять любые операции с его участием. Ограничения касаются и белорусской "дочки" Сбер Банка.

Нацбанк Белоруссии в пятницу сообщил, что банковский сектор Белоруссии функционирует стабильно и обладает достаточным запасом прочности для выполнения задач в условиях усиления геополитической напряженности.