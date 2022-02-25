МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регулировать ситуацию с перевозками на Юге России, чтобы граждане могли добраться до работы или дома с минимальными издержками.

"Конечно, нужно регулировать ситуацию с перевозками на Юге России, особенно там, где авиационное сообщение временно закрыто. Необходимо, чтобы все наши граждане смогли добраться до дома или до работы с минимальными издержками", - распорядился он в ходе совещания о текущей экономической ситуации.

Премьер указал, что от стабильной работы транспортной сферы зависит и производство, и передвижение граждан - по делам либо для личных целей. Обратившись к главе Минтранса Виталию Савельеву, Мишустин добавил: "Знаю, мы договорились: создан штаб, который сегодня максимально оперативно отрабатывает все текущие вопросы".

В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

На фоне спецоперации на Юге России закрыт ряд аэропортов.