Транзит российского газа через Украину растет до контрактных объемов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Заявка на транзит российского газа через территорию Украины в пятницу выросла на 30% по сравнению с показателем днем ранее, до 109,4 млн куб. м в сутки, следует из данных компании "Оператор ГТС Украины".

Этот объем практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Также появилась первая номинация на поставки российского газа по ГТС Украины на 26 февраля - она составляет 100,1 млн куб. м.

"Газпром" на аукционе в пятницу, 25 февраля, также забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на сегодня и утро субботы. Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.