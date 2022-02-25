Силуанов: Россия сократит объем заимствований в 2022 году, задействовав ФНБ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. РФ планирует сократить объем заимствований в текущем году, использовав для этого средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы планируем сократить объем заимствований в текущем году, задействовать для этого средства Фонда национального благосостояния", - сказал он на совещании у главы правительства Михаила Мишустина по текущей экономической ситуации.

Ранее глава Минфина РФ в ходе брифинга сообщал, что Россия не планирует менять программу заимствований в ближайшее время. "У нас немаленький объем заимствований - около 3,5 трлн руб. <…> Мы пока не планируем никаких изменений по программе заимствований", - говорил журналистам Силуанов.