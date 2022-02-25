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Силуанов: колебания валютных курсов и биржевых котировок носят временный характер

Министр финансов заявил, что правительство осуществляет непрерывное взаимодействие с банками и участниками финансового рынка и будет оказывать необходимую поддержку финансовым организациям

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Колебания курсов рубля и акций носят краткосрочный характер, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании у главы правительства Михаила Мишустина по текущей экономической ситуации.

"Наблюдаемые колебания валютных курсов и биржевых котировок носят краткосрочный характер. Это нужно учитывать при управлении сбережениями и не принимать поспешных решений", - сказал министр финансов.

По его словам, правительство РФ осуществляет непрерывное взаимодействие с банками и участниками финансового рынка и будет оказывать необходимую поддержку финансовым организациям.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Молния
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