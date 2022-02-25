В Китае началось строительство восьмого энергоблока Тяньваньской АЭС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство восьмого энергоблока Тяньваньской АЭС, возводимого по российскому дизайну, началось в пятницу в Китае, сообщает управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Росатома в пятницу.

В основание энергоблока № 8 Тяньваньской АЭС был залит первый бетон в соответствии с графиком строительства блока, отмечается в сообщении.

"Сотрудничество России и Китая в части сооружения АЭС длится не одно десятилетие. Сейчас мы работаем над реализацией новых контрактов - четыре мощнейших блока ВВЭР-1200 поколения 3+ должны быть подключены к энергосистеме Китая в ближайшие годы. Проектирование и поставка оборудования уже сейчас осуществляется активно и без каких-либо перебоев. Впереди нас ждет важнейшая работа по сооружению", - приводятся в сообщении слова вице-президента по проектам в Китае АО "Атомстройэкспорт" Алексея Банника.

В 2018 году Россия и Китай подписали соглашение, по которому в КНР будут построены четыре новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 самого современного поколения "три плюс" - седьмой и восьмой энергоблоки Тяньваньской АЭС и третий и четвертый энергоблоки АЭС "Сюйдапу". Росатом будет проектировать ядерный остров новых энергоблоков ТАЭС, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков. Ввод седьмого и восьмого энергоблоков ТАЭС в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 годы.

Тяньваньская АЭС расположена в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу). Первые два энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 были построены российскими специалистами и находятся в коммерческой эксплуатации с 2007 года. В 2018 году был успешно завершен этап ввода в коммерческую эксплуатацию энергоблоков второй очереди ТАЭС.