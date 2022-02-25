АКРА связало снижение спроса на нефть Urals в Европе с накоплением избыточных запасов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спрос на российскую экспортную нефть Urals в Европе мог снизиться в том числе из-за накопления избыточных запасов нефти в период высокого спроса. Такое мнение высказал ТАСС директор группы корпоративных рейтингов агентства АКРА Василий Танурков.

Ранее агентство Argus сообщало, что скидка на Urals 24 февраля достигла максимального за всю историю наблюдений с 1990 года размера, а спрос на спотовые партии отсутствовал из-за опасения санкций со стороны США.

По мнению Тануркова, снижение спроса на российскую нефть следует рассматривать как временное явление. Эксперт отметил, что переключение Европы на альтернативные источники поставок возможны, но потребуют дополнительных издержек, поскольку предложение на рынке тяжелых сортов нефти достаточно ограничено с момента введения санкций в отношении Венесуэлы. "Кроме того, неделей ранее отмечался аномально высокий спрос и цены на сорт Urals - вероятно, отчасти текущее снижение спроса может быть связано, в том числе с накоплением избыточных запасов в этот период", - сказал он.

При этом санкции против российской финансовой системы, о которых Минфин США объявил 24 февраля, пока не отразятся на расчетах за поставки нефти из России, отметил эксперт. "Судя по всему, пока никаких ограничений на торговлю нефтью не вводится. Более того, для подпавших под санкции российских банков сделано временное исключение в части расчетов за поставки нефти, которое может в будущем неограниченно продлеваться", - добавил Танурков.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.