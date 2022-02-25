Минпромторг предлагает опережающее финансирование по ряду проектов импортозамещения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минпромторг считает необходимым опережающее финансирование по ряду научных и опытно-конструкторских работ в области импортозамещения, заявил глава министерства Денис Мантуров.

По его словам, утвержденная кабмином новая программа импортозамещения предполагает, что на эти цели в ближайшие три года будет направлено 247 млрд рублей.

"Новые планы по 23 отраслям содержат почти тысячу позиций сырья, материалов и комплектующих и готовой продукции. По этой программе у нас зарезервировано на НИОКРы на период 2022-2024 годы 247 млрд руб. По ряду проектов мы считаем целесообразным осуществить опережающее финансирование", - отметил министр на совещании о текущей экономической ситуации с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Сейчас мы прорабатываем эти объемы необходимых перебросок на текущий год", - добавил он.