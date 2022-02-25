ВЭБ присоединился к инициативе крупнейших российских банков по поддержке клиентов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ присоединился к инициативе крупнейших российских банков по поддержке клиентов, отметив, что в приоритете госкорпорации не только компании и крупный бизнес, а прежде всего граждане. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВЭБ.РФ.

"В фокусе ВЭБа как института развития - проекты, которые имеют социальный эффект, проекты, которые направлены на улучшение качества жизни россиян. И мы не можем от них отказаться. И все проекты мы реализуем в партнерстве с крупнейшими российскими банками. Это и масштабная программа по строительству новых школ, создание современных студенческих кампусов, программа по обновлению городского общественного транспорта, проекты в городской экономике", - говорится в сообщении.

Ранее "Сбер", ВТБ, Альфа-банк, "Открытие" и другие банки РФ в совместном заявлении сообщили о бесперебойной работе и достаточности ликвидности для удовлетворения спроса, несмотря на санкции, а также о координации деятельности с ЦБ РФ и между собой. В заявлении подчеркивалась готовность банковского сообщества к различным сценариям и важность того, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, знали, что их средства в безопасности. Сообщалось о том, что в настоящий момент нет ограничений на снятие наличных в отделениях банков и банкоматах.

Санкции против банков РФ

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик против России были введены санкции со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии.

Второй пакет санкций ЕС должен быть формально одобрен в пятницу Советом ЕС, после чего будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Министерство финансов США в четверг заявило, что вводит санкции против российских банков "Открытие", Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех"), Совкомбанка и ряда их дочерних структур. Власти США расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Указанная мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.