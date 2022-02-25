ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России для удовлетворения возросшего спроса увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

"В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные", - говорится в сообщении.

По данным Банка России, объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. "Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций", - отмечает ЦБ РФ.

Согласно материалам регулятора, спрос физических и юридических лиц на наличные деньги по данным на 24 февраля вырос в 58 раз - до 111,3 млрд рублей (22 февраля такой спрос составлял 1,9 млрд рублей, 21 февраля - 22,3 млрд рублей). Это был максимальный уровень с марта 2020 года, когда спрос на наличные на фоне объявления пандемии коронавируса в мире достиг 175 млрд рублей.

Накануне российские банки сообщили ТАСС, что фиксируют повышенный спрос на операции по снятию наличных в банкоматах. Об этом ТАСС в частности сообщали в "Сбере" и "Тинькофф банке".