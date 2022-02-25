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"Аэрофлот" приостанавливает выполнение рейсов в Лондон и Дублин до 23 мая

Компания обещает, в зависимости от пожеланий пассажиров, вернуть стоимость авиабилета, изменить дату перевозки, выбрать альтернативный европейский маршрут

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин как минимум до 23 мая, говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с ограничениями, введенными властями Великобритании, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Компания обещает, в зависимости от пожеланий пассажиров, вернуть стоимость авиабилета, изменить дату перевозки, выбрать альтернативный европейский маршрут или же пересадить на рейс другой авиакомпании (в таком случае полет будет осуществляться в промежуточной остановкой в третьей стране).

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