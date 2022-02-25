Кабмин Украины решил поэтапно выпустить военные облигации до $13,6 млрд

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял решение поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 млрд гривен (около 13,6 млрд долларов). Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска военных облигаций", - сказал он на брифинге в Киеве, видеозапись которого была распространена в его телеграм-канале. Шмыгаль также сообщил, что в соответствии с решением кабмина Государственная казначейская служба вместе с министерством финансов осуществит перераспределение средств, чтобы в первую очередь финансировать усиление национальной безопасности и обороны.