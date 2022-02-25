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Клиенты банка "Тинькофф" сообщают о сбоях в работе сервиса

Около 67% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе сервисов банка "Тинькофф" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сайта Downdetector ("Даундетектор"), который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 20:05 мск было зафиксировано 506 отчетов о сбоях в работе сервисов банка.

Около 67% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 24% - на сбой всех сервисов банка, а 8% - на проблемы с денежными переводами. Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгогроде.

ТАСС направил запрос в банк.

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