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Lamoda приостановила прием заказов на Украине

В компании отмечают, что оказывают сотрудникам поддержку

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Lamoda приостановил прием заказов на Украине, говорится в сообщении компании.

"Все сотрудники Lamoda Украина остаются дома, или там, где они чувствуют себя в безопасности. Заказы от клиентов компания сейчас не принимает", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оказывают сотрудникам поддержку.

Lamoda - интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров, оперирующий в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.

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