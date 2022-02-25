Lamoda приостановила прием заказов на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Lamoda приостановил прием заказов на Украине, говорится в сообщении компании.

"Все сотрудники Lamoda Украина остаются дома, или там, где они чувствуют себя в безопасности. Заказы от клиентов компания сейчас не принимает", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что оказывают сотрудникам поддержку.

Lamoda - интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров, оперирующий в России, на Украине, в Белоруссии и Казахстане. С 2014 года входит в состав Global Fashion Group.