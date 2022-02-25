Глава МИД Италии не исключил, что отключение РФ от SWIFT войдет в 3-й пакет санкций

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Италия поддержала идею отключения России от системы платежей SWIFT, эта мера может войти в третий пакет санкций ЕС. Об этом в пятницу заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он указал, что "Италия не наложила вето" на данное предложение. "Италия всегда голосовала вместе с другими странами по предложениям Еврокомиссии. Мы работаем над третьим пакетом санкций", - приводит его слова агентство Ansa.

Как сообщили источники в правительстве республики, Италия не просит никаких исключений из пакета санкций. "Италия полностью единодушна с партнерами", - указали они, опровергнув публикации СМИ о том, что Рим может выступить против отключения России от системы электронных платежей или настаивать на смягчении рестрикций в энергетической сфере.

Выступая ранее в парламенте, премьер-министр Италии Марио Драги признал, что антироссийские санкции будут иметь воздействие на итальянскую экономику. Он указал, что нынешний кризис "исторического масштаба", который переживает Европа и Италия, может быть затяжным и сложно преодолимым.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.