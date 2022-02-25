Единый билет для автобусной и ж/д перевозок запустят в Крыму с 26 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Единая транспортная дирекция с 26 февраля запустит мультимодальные перевозки автобусным и железнодорожным транспортом через транспортно-пересадочный узел Анапы для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В связи с временной приостановкой работы ряда аэропортов на юге России, для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова АНО "Единая транспортная дирекция" с 26 февраля запускает мультимодальные перевозки с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы", - говорится в сообщении министерства.