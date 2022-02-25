Компания ULA ускорила доставку ракетных двигателей РД-180 из-за санкций США в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Компания ULA (Ю-эл-эй), которая использует российские ракетные двигатели РД-180 в своей ракете-носителе Atlas V ("Атлас-5"), ускорила их доставку из-за санкций США в отношении РФ, затронувших в том числе и космическую сферу. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор компании Тони Бруно.

"Я ускорил доставку последних РД-180", - ответил он в Twitter на вопрос одного из пользователей о влиянии американских санкций и заверил, что у компании "есть все необходимое" для совершения полетов.

Первая ступень ракеты Atlas V оснащается российским двигателем РД-180 разработки НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос), он используется ULA с 2000 года.

В четверг президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против крупных российских банков, устанавливают дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичной американской продукции в РФ. По мнению Байдена, таким образом будет нанесен большой урон высокотехнологичному сектору РФ, включая ее космическую программу.