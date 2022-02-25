Все системы банка "Тинькофф" работают в штатном режиме

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сервисы банка "Тинькофф" работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Все системы работают в штатном режиме. Информация о якобы сбое в работе не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе банка.

Ранее, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, к 20:05 мск было зафиксировано 506 отчетов о сбоях в работе сервисов банка.

Около 67% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности со входом в систему, 24% - на сбой всех сервисов банка, а 8% - на проблемы с денежными переводами. Жалобы на неполадки поступали в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде.