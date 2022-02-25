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ПСБ опроверг информацию в СМИ о блокировке внутрироссийских операций по картам Visa

При этом, по данным организации, использование карт банка международных платежных систем за границей недоступно в связи с введением санкций

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные Промсвязьбанком, который попал под зарубежные санкции, работают и продолжат действовать на территории России. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Все карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитированные ПСБ, работают и продолжат работать на территории России. Так как все транзакции по картам Visa и Mastercard в России обрабатываются НСПК, то клиентам, как и прежде, доступны все операции по картам - как снятие наличных в банкоматах, так и проведение безналичных расчетов", - указали в банке.

При этом, по данным ПСБ, использование карт ПСБ международных платежных систем за границей недоступно в связи с введением санкций.

Ранее Forbes со ссылкой на информацию платежной системы Visa сообщил, что платежная система не будет обрабатывать внутринациональные и международные операции по картам Промсвязьбанка.

На пресс-конференции во вторник президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении банков ВЭБ и ПСБ. Санкции США против ПСБ включают также 17 его дочерних, в том числе финансовых и технологических, предприятий.

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