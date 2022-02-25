ЦБ принял меры для снижения влияния международных рейтингов на банки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России при применении нормативных актов зафиксировал рейтинги кредитоспособности банков, присвоенные иностранными рейтинговыми агентствами, на 1 февраля 2022 года, сообщил регулятор.

"С целью снижения влияния международных рейтингов на деятельность банков в условиях высокой рыночной волатильности и санкционного давления, совет директоров Банка России принял решение зафиксировать рейтинги кредитоспособности, присвоенные рейтинговыми агентствами Standard & Poor's, Fitch Ratings и Moody's Investors Service, при применении нормативных актов Банка России по состоянию на 1 февраля 2022 года", - указано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что ЦБ во многом перешел на использование рейтингов, присвоенных российскими кредитными рейтинговыми агентствами по национальной шкале, в отдельных аспектах банковского регулирования сохранились требования к международным рейтингам, например при определении категории качества обеспечения (еврооблигаций), используемого для минимизации резервов, при оценке возможности учета обеспечения по операциям репо, что в итоге влияет на их величину для целей расчета обязательных нормативов, а также для определения состава высоколиквидных активов в целях регулирования норматива краткосрочной ликвидности.

"Ввиду этой специфики учета данных операций сегодняшнее решение совета директоров Банка России снижает риски для нормативов банков", - отмечает регулятор.