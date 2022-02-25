Smartavia стала летать в Махачкалу, Сочи и Минводы по удлиненным маршрутам

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia ("Смартавиа") начала летать в Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи с использованием альтернативных удлиненных маршрутов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Авиакомпания Smartavia приступила к выполнению регулярных рейсов в Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу с использованием удлиненных маршрутов полета и в обход временно закрытой зоны воздушного пространства на юге России. Рейсы выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказали в пресс-службе.

Увеличение полетного времени до аэропортов назначения составляет от одного часа до 1 часа 40 минут в одном направлении в зависимости от маршрута. Соответствующие разрешения на выполнение полетов по удлиненным маршрутам авиакомпанией получены. "Мы делаем все возможное, чтобы сохранить маршрутную сеть авиакомпании и выполнить обязательства перед пассажирами в условиях непростой ситуации. Предпринимаются меры по минимизации неудобств, с которыми сталкиваются пассажиры в связи с возникшими непреодолимыми обстоятельствами. Для этого мы используем различные логистические схемы", - приводит пресс-служба слова генерального директора Smartavia Сергея Савостина.

24 февраля Smartavia объявила, что в связи с закрытием Ростовской зоны воздушного движения авиационными властями РФ вынуждена отменить свои рейсы в аэропорты, которые временно приостановили свою работу. За прошедшие сутки авиакомпания отменила более десяти своих внутренних рейсов. Все международные рейсы выполняются по расписанию.

Акционерное общество "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia и кодом 5N в 65 российских и зарубежных аэропортов по более чем ста направлениям. В парке авиакомпании 16 реактивных пассажирских самолетов: 12- Boeing 737-700 и -800 и четыре - A320neo. Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.