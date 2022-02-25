Сайт Роскосмоса не работает из-за временных технических проблем

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сайт госкорпорации "Роскосмос" не работает; при попытке его открыть, появляется ошибка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе госкорпорации, это происходит из-за технических проблем.

"В работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации добавили, что специалисты предпринимают усилия по восстановлению его работоспособности, после этого будут выяснять причины произошедшего.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что неназванный офицер США получит за это "медальку". "А ведь какой-то офицер войск информационных операций США за эту бессмысленную, никому не нужную и ни на что не влияющую выходку медальку получит. И то ладно", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили журналистам, что страница Рогозина в "Фейсбуке" была заблокирована.