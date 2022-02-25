Регион Канады может изъять из продажи сделанную в РФ водку из-за ситуации на Украине

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти канадской провинции Онтарио рассматривают вопрос об изъятии сделанной в России водки из ликероводочных магазинов региона на фоне ситуации на Украине. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

По его данным, с соответствующим предложением к руководству Онтарио обратился один из лидеров оппозиции. В этой провинции продажу крепкого спиртного регулируют местные власти. Реализация продукции осуществляется только в лицензированных магазинах.

Ранее в Онтарио по просьбе украинской диаспоры была запрещена продажа водочной продукции, в названии которой присутствовали отсылки к СССР и Иосифу Сталину. В частности, тогда пострадали производители "сталинской" водки из Румынии. В Онтарио расположены такие города, как Оттава и Торонто.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.