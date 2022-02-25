Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 30%

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы в четверг опустился ниже 30%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Впервые за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 г., это произошло так рано с начала года.

Отбор газа из ПХГ Европы 24 февраля составил около 309 млн кубометров. Европейские ПХГ уже заполнены лишь на 29,9% - это на 11,5 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Самое быстрое с начала календарного года уменьшение запасов хранилищ ниже 30% произошло 26 февраля 2017 года. В текущем году этот показатель был достигнут на два дня раньше.

Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 32 млрд кубометров газа - на 8,9 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (17,94%), Хорватии (19,25%) и Бельгии (19,91%). Хранилища Германии наполнены на 30,03%, Франции - на 23,93%, Италии - на 38,6%, Нидерландов - на 21,59%, Болгарии - на 21,04%, Венгрии - на 24,58%, Польши - на 57,23%.

Однако отбор газа из европейских ПХГ с начала февраля составляет 9,43 млрд кубометров - самый низкий объем с 2016 года. Такие невысокие показатели объясняются теплой погодой в Европе, высокой ветрогенерацией и рекордными поставками в регион сжиженного природного газа (СПГ). При этом в последние несколько дней Европа несколько нарастила изъятия газа из хранилищ на фоне роста спотовых цен из-за обострения ситуации на Украине (24 февраля стоимость газа поднималась на 61,5%, выше $1 650 за 1 тыс. куб. м) и ожидания небольшого похолодания на следующей неделе.

Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале продолжают поступать рекордными для этого месяца темпами. С начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС уже составляет 7,94 млрд куб. м. Как сообщалось ранее, поставки СПГ в Европу в январе 2022 года достигли максимума за все время наблюдений.

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 55% от максимума. Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа на 17,6% ниже средних значений за пятилетку. При этом стоит отметить, что GIE c 13 февраля перестал учитывать данные по ПХГ и терминалам приема СПГ в Великобритании.