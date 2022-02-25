Сбербанк в Чехии приостановил работу своих отделений

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сбербанк Чехия принял решение приостановить в пятницу работу своих отделений из соображений безопасности. За последние два дня были зафиксированы случаи нападения на сотрудников в отделениях банка в разных городах страны, сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Сбербанк Чехия сегодня приостановил работу своих отделений. Это решение было принято по соображениям безопасности - за последние два дня были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка в отделениях в разных городах страны, в том числе в Праге", - сказали в пресс-службе.