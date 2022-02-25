В Италии предупредили о проблемах при оплате поставок газа в случае отключения РФ от SWIFT

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Вероятное отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT может привести к проблемам при оплате поставок газа в европейские страны. С таким предупреждением в пятницу выступил министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко по окончании неформальной встречи глав экономических ведомств ЕС в Париже.

"Вероятное отключение России от платежной системы SWIFT может привести к проблемам при оплате поставок газа в Италию и другие страны ЕС", - приводит его слова газета​​​​​​​ la Repubblica.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждается возможность отключения России от SWIFT.